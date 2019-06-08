21:36 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Федор Смолов: "Думаю, игроки сборной Сан-Марино перед игрой с Россией обсуждали, сколько они пропустят"

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Нападающий сборной России Федор Смолов после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (9:0) заявил, что никто в команде не стал переоценивать этот результат.

- Половина ребят пошли бегать, половина восстанавливается. Никто не переоценивает эту победу, - сказал Смолов в эфире канала "Матч ТВ". - Приятно, что это исторический матч. Связка с Дзюбой? Со стороны виднее, мне на поле было комфортно.

Подбадривать игроков сборной Сан-Марино мы не стали. Думаю, они обсуждали перед игрой, сколько пропустят. Майку я свою не отдал.

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