Федор Смолов: "Думаю, игроки сборной Сан-Марино перед игрой с Россией обсуждали, сколько они пропустят"

Нападающий сборной России Федор Смолов после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (9:0) заявил, что никто в команде не стал переоценивать этот результат.

- Половина ребят пошли бегать, половина восстанавливается. Никто не переоценивает эту победу, - сказал Смолов в эфире канала "Матч ТВ". - Приятно, что это исторический матч. Связка с Дзюбой? Со стороны виднее, мне на поле было комфортно.

Подбадривать игроков сборной Сан-Марино мы не стали. Думаю, они обсуждали перед игрой, сколько пропустят. Майку я свою не отдал.

Сборная России установила новый рекорд результативности

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира