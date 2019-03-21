Евро-2020. Бельгия – Россия: трансляция матча – в 22.45

Сегодня, в четверг, национальная команда России стартует в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу-2020. На старте главная команды страны сыграет с фаворитом группы – Бельгией. Поединок состоится в Брюсселе на арене "Король Бодуэн". Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бельгия – Россия.

Россия играет в группе I. Соперники россиян – Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. В финальную часть попадут две команды, занявшие первое и второе место в группе.

Следующую игру Россия проведет также в гостях – соперником будет Казахстан.

После матча Бельгия – Россия на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх отборочного турнира Евро-2020.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы-2020, Евро-2020, отборочный турнир, 1-й тур, 21 марта 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.45 (мск)