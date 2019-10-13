Стали известны стартовые составы на матч отборочного турнира Евро-2020 Эстония — Германия. В основе хозяев сыграет экс-полузащитник «Амкара» Константин Васильев. У немцев с первых минут выйдет нападающий Марко Ройс.

Эстония: Лепметс — Баранов, Тамм, Метс, Пикк — Камс, Айнсалу, Антонов, Васильев, Лийвак — Саппинен.

Германия: Нойер — Джан, Зюле, Хальстенберг — Клостерманн, Хаверц, Киммих, Гюндоган — Брандт, Ройс — Вальдшмидт.