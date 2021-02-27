Ерохин оценил шансы сборной России на Евро-2020

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» 27 февраля подчеркнул, что все футболисты и болельщики ждут чемпионата Европы.

— Летом наконец-то пройдет чемпионат Европы. Как оцениваете шансы сборной России?

— В первую очередь хочу сказать, что приложу все усилия, чтобы в весенней части показывать ту игру, которая позволит быть в составе сборной России на Евро. А что касается шансов команды, то, думаю, они хорошие. Все ждут турнир, максимально настроены. Мы готовились к прошлому году, но опять же — пандемия. Все с нетерпением ждут турнир и, конечно, как минимум выхода из группы. А в плей-офф хотелось бы ставить только максимальные цели.

— Сборная стала сильнее после чемпионата мира или ослабла?

— Любая команда развивается. Есть смена поколений. Многие игроки из тех, что играли на чемпионате мира, закончили карьеры в сборной. Но те, кто вызывается в национальную команду, качественно ее усиливают и показывают тот уровень игры, который необходим сборной, идет смена поколений. Думаю, что перед Евро у тренерского штаба будет время на подготовку. Команда должна быть готова как физически, так и психологически.

— Евро при пустых трибунах или полная отмена Евро — что лучше?

— Чемпионат Европы интересен с точки зрения болельщиков. Они хотят посмотреть не только матчи, но и разные страны, города, почувствовать атмосферу. А у команды хороший график: два матча в Петербурге, еще один в Дании. Будем спокойно готовиться к играм, без перелетов.

На групповом турнире Евро-2020 России предстоит сыграть против Нидерландов, Дании и Финляндии.

Полностью интервью с Александром Ерохиным можно прочесть на сайте «СЭ»