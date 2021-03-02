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Премьер-министр Великобритании прокомментировал возможность провести все матчи Евро-2020 в Англии

07:12
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Англия готова принять все матчи чемпионата Европы-2020.

Полуфиналы и финал турнира пройдут в Лондоне.

«Если они захотят, чтобы какие-либо другие матчи турнира были проведены у нас, мы, конечно, готовы к этому», — приводит слова Джонсона The Sun.

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год и пройдет с 11 июня по 11 июля.

Турнир примут 12 европейских городов: Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия), Санкт-Петербург (Россия).

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