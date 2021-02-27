«Зенит» скучный? Мы побеждаем в РПЛ два года подряд. От этого другим болельщикам и скучно". Большое интервью Ерохина

Сегодня лидер премьер-лиги «Зенит» возобновит борьбу за третье чемпионство подряд. В соперниках — «Ростов», откуда в 2017 году переехал в Санкт-Петербург полузащитник Александр Ерохин. Накануне игры он дал интервью «СЭ».

«Ростов»

— Александр, как вы пережили поражение от «Арсенала»?

— Это не тот результат, которого мы должны были добиться, абсолютно неприемлемый, — ответил Ерохин. — Мы хотели бороться за Кубок, но так сложилось, и это неприятно. После матча пообщались, были вопросы друг к другу, провели общекомандное собрание, разобрали матч. Надеюсь, что этот урок отразится на нашей игре в чемпионате, и таких ошибок мы допускать больше не будем.

— Сегодня «Зенит» сыграет с «Ростовом» — вашим бывшим клубом. Для вас это принципиальная игра?

— Я ушел из «Ростова» мирно, просто сделал следующий серьезный шаг в карьере — перешел в «Зенит». Реваншистских настроений у меня нет. Наоборот, когда я приезжаю в Ростов-на-Дону, меня радушно встречают, у меня остались только самые положительные воспоминания о людях в клубе. Негатива нет. Но понятно, что на футбольном поле нет друзей — при подкате ноги не уберу, а после игры пообщаемся, обнимемся.

— Вы в «Ростове» провели всего полтора года. Что помните о том времени?

— Каждый скажет, что главным событием стала Лига чемпионов. Это несомненно. В то время доходило до того, что игроков бесплатно возили на такси. Но мне всегда было неудобно, я все равно как будто случайно старался оставить за проезд. Это же работа человека, пусть и его собственное желание сделать такой жест. Может быть, неправильно так отказываться от подарка, но мне как-то неудобно.

— Сейчас «Ростов» отстает от зоны Лиги чемпионов всего на пять очков. Он способен вернуться туда?

— Тот сезон стоит особняком — «Бавария», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед»... Но я бы не сказал, что «Ростов» скатился. Это крепкая команда, которая уже не считается середняком, борется за зону еврокубков.

Алтай

— Как провели отпуск? Чем занимались?

— Весь отпуск целиком я провел в родной Сибири — в Алтайском крае, в Барнауле. Отдыхал в горах, наполнялся энергией, общался с близкими — с семьей и друзьями.

— Там же минус 25 зимой?

— Температура опускалась и ниже. Было холодно. Но мне мороз и солнце ближе. Руки и щеки замерзают, конечно, но я в этом климате вырос, мне так привычнее. Мороза мы не боимся, просто теплее одеваемся.

— Допустим, человек никогда не был в Сибири и спрашивает, что там делать. Что вы ему ответите?

— Путешествовать по ней. Горный Алтай — то место, которое должен посетить каждый. Есть что посмотреть, где погулять. Обязательно нужно посетить знаковые достопримечательности, а в идеале — уехать в дикий Алтай, посмотреть природу, традиции. Это необычно и очень интересно — побывать на горных озерах. Там очень красивые места: скалы, горы. Есть любой активный отдых: можно и на снегоходах прокатиться, и на санках с детьми, и на коньках, и на лыжах.

— Вы сами что из перечисленного предпочитаете?

— Предпочитаю проводить время с ребенком! Хочется больше уделять ему времени. Сейчас, например, учили Федора стоять на коньках, делать первые шаги. Катались с горки, потом ходили греться в баню. В общем все по-домашнему.

— А в лето улететь не хотели зимой?

— Основную роль сыграла пандемия. Мы опасались куда-то лететь из-за скопления людей, например в аэропортах. Можно же весь отпуск себе смазать, если заболеть где-то в дороге и проваляться в кровати. Выбрали вариант с Алтаем и все — я, супруга, ребенок — остались довольны.

Александр Ерохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Травма

— На сборах вы получили травму. Как сейчас ваше здоровье?

— Да, травма в первом товарищеском матче после отпуска — это то, что невозможно предвидеть. Все сборы я готовился к возобновлению сезона по индивидуальной программе и только в Петербурге начал тренироваться с командой. В матче с «Арсеналом» я даже изначально не должен был выходить на поле. Но в команде много травмированных, и я, посоветовавшись с тренерским штабом и врачом, решил, что нужно помочь команде. Конечно, к здоровью нужно бережно относиться, но в такой ситуации я даже с риском для себя всегда буду выходить и помогать команде.

— А что конкретно привело к травме?

— В том эпизоде было скопление игроков, и один из соперников жестко упал мне на колено, в итоге повредились связки. Восстановление было не самое быстрое, но консервативное.

— Как оцениваете сейчас свою форму?

— Даже после получения травмы у меня было пару дней на то, чтобы снять острое воспаление. А затем я начал тренироваться индивидуально. Думаю, с точки зрения физической подготовки я набрал ту же форму, что и команда. Может, игровой практики не хватало, но через тренировки я набираю. А процесс восстановления не останавливается — тренажерный зал, процедуры. Процесс длительный, но без этого никуда. Травмы — побочный эффект футбола. У команды выходной, а я могу пойти и поработать над теми группами мышц, которые компенсируют нагрузку на колено.

Лига чемпионов

— На первом сборе не было Артема Дзюбы и Андрея Лунева. Чувствовалось ли их отсутствие — особенно Дзюбы?

— Было потише, ха-ха. Можно сказать, что это непривычно, ведь ребята — часть команды, и их шутки — неотъемлемая часть атмосферы. Но когда ребята приехали, то сразу включились в работу. И когда приехал Азмун, он тоже сначала был очень весел, а потом немножко побегал и уже стал потише. У нас в принципе в команде все настроены на работу, на результат. И действительно есть большое желание в этом году еще раз стать чемпионами. Все сконцентрированы.

— Летом у вас не было ни отпуска, ни сборов. Перерыв между сезонами составил всего две недели. К концу года чувствовалось, что сил уже нет?

— Отчасти так можно сказать. Но нельзя назвать график бешеным — игры были через два-три дня. Тренеры периодически проводили ротацию, она была естественной — когда кто-то травмировался, многие другие получали практику. Конечно, были те, на кого выпала наибольшая нагрузка, но все выдержали этот непростой период.

— Многие эксперты считают, что именно график — причина неудачной игры «Зенита» в Лиге чемпионов. Как вы считаете? Почему набрали всего одно очко?

— Сложно назвать одну причину. Может, и неудачный старт повлиял — в матче с «Брюгге» мы должны были добиваться другого результата, и вся Лига чемпионов сложилась бы по-другому. Но оглядываться назад уже не хочется — лучше двигаться вперед, к чемпионству, чтобы в следующем сезоне снова сыграть в Лиге чемпионов.

Чемпионат

— Возобновляется чемпионат России. «Зенит» — лидер. Кто ваш главный конкурент?

— Все те же. ЦСКА, «Спартак. «Локомотив» с «Краснодаром»... наверняка доберут те очки, которые потеряли осенью. Плюс команды, которые из середняков превращаются в борцов за высокие места. Тот же «Ростов» — непростой соперник. Да, он проиграл в Кубке, но показывает хорошую игру.

— Вы назвали «Спартак» одним из конкурентов. С ним «Зенит» играл в предыдущем матче чемпионата. Какие у вас остались впечатления от игры с ним в декабре?

— То, что мне бросилось в глаза, — поменялся стиль игры. «Спартак» часто выходил из обороны через короткий пас, защитники не боялись разыгрывать в штрафной, хотя это рискованно. Но «Спартак» — хороший конкурент, особенно учитывая тех новичков, которыми он усилился.

— Думаете, Промес заиграет?

— Посмотрим. Все увидим на футбольном поле.

— «Зенит» может выиграть три чемпионских титула подряд. Плюс в прошлом году вы еще выиграли Кубок и Суперкубок России. Как сохранять мотивацию и голод, когда твой клуб выигрывает все?

— Это жизненная позиция, взгляд на футбол: хочется всегда побеждать независимо от того, что ты сделал до этого. Все, что было в прошлом году, осталось там. Нужно стремиться к достижению новых вершин. Мы не думаем о том, что достаточно выиграли. Даже на тренировках у нас бывают такие зарубы, как будто за чемпионство боремся. И я уже не говорю об официальных матчах.

— У «Зенита» есть потенциал стать в России таким гегемоном, как «Бавария» или «ПСЖ»?

— Мы хотим быть лучшими — работа тренерского штаба ведется. Футболисты понимают, что «Зенит» — тот клуб, который должен быть всегда на ведущих ролях, бороться за чемпионство. Конкуренты не дремлют, все хотят побеждать, особенно в матчах с «Зенитом», ведь мы чемпионы. Бывает, что команда выкладывается с «Зенитом» настолько, что в следующие две-три игры ей не хватает эмоций на других соперников. Нам всегда надо быть готовым к сверхмотивации противников.

Александр Ерохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Результативная осень

— Можно ли назвать прошлую осень лучшим отрезком в вашей карьере? Вы забили шесть голов и находитесь в десятке лучших бомбардиров лиги.

— Сложно назвать его лучшим, но он был качественным и результативным. Это к разговору о том, что команда потеряла много игроков, и должны были себя показать те, кто находился в строю и был готов играть. Я считаю, мы набрали важные очки. Период был сложным. Если бы провалились, то сейчас не шли бы на первом месте.

— В прошлом сезоне вы не были так результативны, как в этом. Что изменилось?

— Думаю, позиция играет роль. Я действовал ближе к атаке, вырывался из глубины, а игра в штрафной — это то, что мне близко. Еще повлияли хорошая физическая форма и достаточное количество игрового времени. Сложнее найти момент и забить, когда ты за 10 минут до конца матча выходишь на замену, а когда дают 90 минут, конечно, шансов больше.

— Вам нравится позиция второго форварда? Она же не совсем ваша. И по сути если бы у «Зенита» были бы нападающие кроме Азмуна и Дзюбы, то вы бы не играли там.

— Моя родная позиция — центральный полузащитник, инсайд. Я привык действовать из глубины, часто находиться с мячом и врываться в штрафную. Но позиция второго форварда близка. Может быть, в этом амплуа я стартую немного с иного места, но действия, выбор позиции — все похоже.

— На каких моментах тренер делает акцент, когда дает вам установку?

— Просит использовать свои сильные качества в атаке: игру в штрафной и между линиями, выбор правильной позиции, врывания из глубины. Выигрывать подбор, борьбу, так как в современном футболе тот, кто превосходит в этих компонентах, тот зачастую побеждает в матче.

Бердыев

— У Курбана Бердыева в «Ростове» вы тоже время от времени играли в нападении. В чем разница в задачах, которые перед вами ставили Бердыев и Семак?

— Задача любого нападающего — забивать мячи, создавать голевые моменты для партнеров. Может, болельщикам это незаметно, но перед многими игроками стоят задачи врываться в свободные зоны и освобождать пространство для партнеров, чтобы те могли принять мяч и забить. Это так называемый пас без касания. Из чего состоит голевая атака? Есть тот, кто отдал пас. Есть тот, кто забил мяч. Но есть и другие футболисты, которые создают голевой момент для одноклубников. Это тоже очень важно.

— Кстати, вы общаетесь с Бердыевым?

— Он иногда приезжает на наши игры, в том числе в Санкт-Петербург. Когда видимся, всегда здороваемся.

— Удивлены, что он без работы в лиге?

— У каждого человека свое видение. На данном этапе жизни ему комфортнее так, но, я думаю, у него еще есть желание тренировать. Я как-то спрашивал Азмуна, когда Курбан Бекиевич вернется к работе, но даже Сердар не знает.

— Сергей Семак многому научился у Бердыева. И болельщики часто критикуют команду якобы за то, что ее тактика в атаке совсем не разнообразна — подачи, навесы с флангов... Вы так не считаете?

— В матчах против «Зенита» многие команды садятся низко, а такую оборону сложно взламывать, играя в короткий и средний пас. У соперников могут восемь-девять человек запереться в штрафной! Габаритные игроки атаки какие-то матчи спасали, когда не было возможности вскрыть оборону низом. А кроссы в штрафную часто приводили к голам и победам. Мы стараемся отталкиваться от своей игры, но матч зачастую диктует другую ситуацию, и нам приходится подстраиваться, искать варианты для вскрытия обороны соперника.

— То, что «Зенит» якобы играет скучно, — это миф? Игрокам нравится футбол Семака?

— «Зенит» два года подряд выигрывает чемпионский титул. Людям, которые не болеют за «Зенит», от этого и становится скучно. Им хочется, чтобы другие команды побеждали. Главное — результат, и команда его добивается. В предыдущих двух сезонах мы уверенно пришли к чемпионству. В этом есть спады, конечно. Но это непростой сезон из-за отсутствия летней паузы. Мы на первом месте и стремимся остаться на вершине.

Александр Ерохин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Евро

— Летом наконец-то пройдет чемпионат Европы. Как оцениваете шансы сборной России?

— В первую очередь хочу сказать, что приложу все усилия, чтобы в весенней части показывать ту игру, которая позволит быть в составе сборной России на Евро. А что касается шансов команды, то, думаю, они хорошие. Все ждут турнир, максимально настроены. Мы готовились к прошлому году, но опять же — пандемия. Все с нетерпением ждут турнир и, конечно, как минимум выхода из группы. А в плей-офф хотелось бы ставить только максимальные цели.

— Сборная стала сильнее после чемпионата мира или ослабла?

— Любая команда развивается. Есть смена поколений. Многие игроки из тех, что играли на чемпионате мира, закончили карьеры в сборной. Но те, кто вызывается в национальную команду, качественно ее усиливают и показывают тот уровень игры, который необходим сборной, идет смена поколений. Думаю, что перед Евро у тренерского штаба будет время на подготовку. Команда должна быть готова как физически, так и психологически.

— Евро при пустых трибунах или полная отмена Евро — что лучше?

— Чемпионат Европы интересен с точки зрения болельщиков. Они хотят посмотреть не только матчи, но и разные страны, города, почувствовать атмосферу. А у команды хороший график: два матча в Петербурге, еще один в Дании. Будем спокойно готовиться к играм, без перелетов.

— Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже сделал прививку от коронавируса. Как вы относитесь к идее вакцинации игроков лиги и сборной России?

— Я как соблюдал все меры предосторожности, так и соблюдаю. Например, мы с семьей полностью исключили походы в кинотеатры, в торговые центры и в рестораны. Никуда не ходим. Я езжу на тренировку и домой. Общаемся только с тем кругом людей, которые точно не болеют. Я пока не прививался. Мне проще надеть маску, помыть руки и обработать их антисептиком.

Досуг

— Чем вы обычно занимаетесь дома?

— Читаю, смотрю кино, занимаюсь с ребенком. Сейчас сыну все больше интересен футбол, учу его азам — остановке мяча, ударам.

— Собираетесь отдавать его в футбол?

— Цели такой нет. Но в какой-то момент он сам поймет, интересен ему футбол или нет. Мимо Федора это не пройдет точно, ведь он смотрит на папу постоянно, а в каждой комнате по мячу.

— Кем вы видите себя после завершения карьеры? Тренером или кем-то еще?

— У меня есть высшее образование — еще в Барнауле окончил вуз по специальности «тренер» на факультете физической культуры. В Молдавии изучал менеджмент. Мысли есть, но я уверен, что за двумя зайцами лучше не гнаться. Сейчас у меня карьера футболиста, хочется на ней сконцентрироваться. К остальному готовлюсь, но всему свое время. Хотелось бы остаться в футболе, это дело всей жизни. Но я понимаю и то, что есть опыт, который можно в дальнейшем применить.