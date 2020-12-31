Джикия сильно расстроился из-за переноса Евро-2020

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал об ощущениях от переноса чемпионата Европы на 2021 год из-за коронавируса.

«Наверное, я расстроился больше всех. Я его ждал, ждал, и тут перенос. В следующем году «каша» начнется: отбор на ЧМ-2022, матчи Евро, Лига наций еще. Надо просто идти от игры к игре», — сказал Джикия в эфире программы «Наши парни» на Youtube-канале сборной России.

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Турнир примут 12 европейских городов (в том числе Санкт-Петербург), однако это число может сократиться из эпидемиологической обстановки.