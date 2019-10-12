Дидье Дешам: «Франции было очень важно победить Исландию»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над командой Исландии (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Действующие чемпионы мира с 18 очками занимают второе место в турнирной таблице группы H.

— Нам было очень важно победить в этой встрече, — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА. — Это был сложный матч, хоть у нас были шансы забить второй мяч. Исландцы всегда опасны на стандартных положениях. Мы много владели мячом и могли извлечь больше пользы из моментов в концовке. Это хорошая победа перед следующей игрой.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира