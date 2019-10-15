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Данилу Перейра считает, что сборная Португалии создала достаточно моментов для победы над Украиной

07:47
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Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра прокомментировал поражение от команды Украины (1:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Положительное то, что мы сделали после двух пропущенных мячей, — цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА. —  Мы пытались забить больше голов. Создали достаточно моментов для победы. Бывают такие дни, когда мяч просто не хочет идти в ворота. Теперь не нужно заниматься математикой — просто надо выиграть следующие две игры, чтобы попасть на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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