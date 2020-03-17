Член исполкома УЕФА Бонек уверен, что Евро перенесут на 2021 год

Президент Польской футбольной ассоциации, член исполкома УЕФА, известный в прошлом футболист Збигнев Бонек высказал мнение, что чемпионат Европы не удастся провести в 2020 году. Это связано с пандемией коронавируса. Решение об этом должно быть принято сегодня на видеоконференции с участием всех федераций футбола стран Европы.

— В 13 часов (15.00 по московскому времени — Прим. «СЭ») начнется видеоконференция президента УЕФА Александера Чеферина с представителями европейских федераций, — цитирует Бонека Przeglad Sportowy. — Решение может быть только одно — мы проведем Евро в 2021 году. Кроме подсчета потерь, размышлений о логистике, также будет время разработать разные варианты. Например, если эпидемия не закончится быстро, турнир, возможно, пройдет в одной стране, а не в нескольких. УЕФА уделит этому много времени. И вы должны помнить, что в следующем году календарь будет загружен еще больше, так как уже в июне должен начаться отборочный турнир чемпионата мира.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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