16:02 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку на матче Россия - Сан-Марино

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0). 

Спасибо за поддержку! - написал Черчесов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за поддержку! #НашиПарни

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

Похожий пост опубликовал и хавбек национальной команды Александр Головин:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за поддержку! #НашиПарни

Публикация от Alex_Golovin 17 (@alex_golovin17)

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 6 очков после 3 матчей. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут против Кипра. Он пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. 

Россия - Кипр

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