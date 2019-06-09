Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку на матче Россия - Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0).
- Спасибо за поддержку! - написал Черчесов.
Похожий пост опубликовал и хавбек национальной команды Александр Головин:
Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 6 очков после 3 матчей. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут против Кипра. Он пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.
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