Черчесов объяснил, почему решил назвать расширенный состав сборной России из 37 футболистов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчами отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород) дал интервью "СЭ", в котором рассказал, почему решил объявить расширенный состав национальной команды.

– Мы назвали расширенный список, чтобы футболисты были готовы к вызову психологически, чтобы у них был соответствующий настрой. Что касается окончательного состава на сбор, то можем объявить его и 21 мая до финала Кубка (матч пройдут 22 мая в Самаре. – Прим. "СЭ"), и 23-го. Мы все-таки думаем о своих коллегах. А то пять игроков команды одной будут включены в состав сборной, а пять игроков другой – нет. И выйдут на финал в разном психологическом состоянии.

– Сколько футболистов войдут в окончательный состав?

– Учтите, что у нас из этого списка два вратаря могут принять участие в переходных матчах (Александр Беленов из "Уфы" и Антон Шунин из "Динамо", переходные матчи пройдут 30 мая и 2 июня. – Прим. "СЭ"). Если так и будет, то они смогут присоединиться к сборной в лучшем случае 3 июня. А 3-го числа у нас запланирован контрольный матч. Мы решили сработать таким образом, что на сборе у нас будет четыре голкипера. Обычно мы вызывали 24 полевых игрока. Не удивлюсь, если на этом сборе вызовем и 25-го. То есть на предстоящем сборе будет или 24 полевых плюс четыре вратаря, или 25 полевых плюс четыре вратаря. (Илья Андреев)

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