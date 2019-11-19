Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 19 ноября
Группа I
19 ноября. Серравалле. Олимпийский стадион". 22.45.
Судья: Аурнасон (Исландия).
19 ноября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 22.45.
Судья: Найхайс (Голландия).
19 ноября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн». 22.45.
Судья: Буркарт (Дания).
Группа C
19 ноября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 22.45.
Судья: Масса (Италия).
19 ноября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена». 22.45.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
Группа E
19 ноября. Трнава. Стадион «Антон Малатински». 22.45.
Судья: Бойко (Украина).
19 ноября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити». 22.45.
Судья: Хацеган (Румыния).
Группа G
19 ноября. Скопье. Стадион «Тоше Проески». 22.45.
Судья: Валери (Италия).
19 ноября. Варшава. Национальный стадион. 22.45.
Судья: Зиберт (Германия).
19 ноября. Рига. Стадион «Даугава». 22.45.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
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