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Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 19 ноября

09:00
Россия завершает отборочный турнир в Сан-Марино. Фото Reuters
Россия завершает отборочный турнир в Сан-Марино. Фото Reuters
Во вторник, 19 ноября, состоятся 10 матчей отборочного турнира, заключительные игры перед жеребьевкой чемпионата Европы.

Группа I

Сан-Марино — Россия

19 ноября. Серравалле. Олимпийский стадион". 22.45.

Судья: Аурнасон (Исландия).

Сан-Марино — Россия

Шотландия — Казахстан

19 ноября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 22.45.

Судья: Найхайс (Голландия).

Шотландия — Казахстан

Бельгия — Кипр

19 ноября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн». 22.45.

Судья: Буркарт (Дания).

Бельгия — Кипр

Группа C

Голландия — Эстония

19 ноября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 22.45.

Судья: Масса (Италия).

Голландия — Эстония

Германия — Северная Ирландия

19 ноября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена». 22.45.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

Германия — Северная Ирландия

Группа E

Словакия — Азербайджан

19 ноября. Трнава. Стадион «Антон Малатински». 22.45.

Судья: Бойко (Украина).

Словакия — Азербайджан

Уэльс — Венгрия

19 ноября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити». 22.45.

Судья: Хацеган (Румыния).

Уэльс — Венгрия

Группа G

Северная Македония — Израиль

19 ноября. Скопье. Стадион «Тоше Проески». 22.45.

Судья: Валери (Италия).

Македония — Израиль

Польша — Словения

19 ноября. Варшава. Национальный стадион. 22.45.

Судья: Зиберт (Германия).

Польша — Словения

Латвия — Австрия

19 ноября. Рига. Стадион «Даугава». 22.45.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

Латвия — Австрия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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