Чехия обыграла Болгарию, а Черногория сыграла вничью с Косово

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Чехии обыграла Болгарию со счетом 2:1. Чехи поднялись на второе место в группе и отстают от Англии на три очка.

В параллельном матче сборная Черногории сыграла вничью с Косово (1:1). У обеих команд по два очка, но черногорцы провели три матча, а Косово – два.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа A

Чехия – Болгария – 2:1 (1:1)

Голы: Иса, 3 (0:1). Шик, 19 (1:1). Шик, 50 (2:1).

Чехия: Вацлик, Сухи, Челустка, Кадержабек, Новак, Павелка, Янкто (Крейчи, 82), Масопуст (Копиц, 66), Соучек, Крал, Шик (Долежал, 78).

Болгария: Михайлов, Недялков, С.Попов, Божиков, Димитров, И.Попов, Сармов, Неделев (Чунчуков, 82), Малинов (Карабелев, 64), Иса, Минчев (Десподов, 46).

Предупреждения: Кадержабек, 13. Малинов, 35. Павелка, 49. Димитров, 74. Чунчуков, 90+3. Десподов, 90+4.

Судья: Богнар (Венгрия).

7 июня. Прага. Стадион "Дженерали Арена".

Черногория – Косово – 1:1 (0:1)

Голы: Рашица, 24 (0:1). Мугоша, 69 (1:1).

Черногория: Миятович, Томашевич (Больевич, 71), Симич, Вуячич, Вешович, Марушич, Косович, Шчекич (Бакич, 59), Янкович (Йовович, 85), Бечирай, Мугоша.

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Пакарада (Кололли, 69), Войвода, Целина (Рашани, 78), Зенели (Жегрова, 39), Халими, Воца, Рашица, Муричи.

Предупреждения: Вешович, 51. Пакарада, 57. Мурич, 76. Симич, 82. Рашица, 82.

Судья: Орсато (Италия).

7 июня. Подгорица. Стадион "Градски".