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Бонуччи обошел Дель Пьеро и вошел в топ-10 по играм за сборную Италии

23:06

Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Греции. Для 32-летнего футболиста игра стала 92-й за национальную команду. По этому показателю он вышел на десятое место в истории сборной, обойдя Алессандро Дель Пьеро.

Рекордсменом по матчам за сборную Италии остается Джанлуиджи Буффон (176). Помимо него в тройку лидеров входят Фабио Каннаваро (136) и Паоло Мальдини (126).

Трансляция матча Италия — Греция

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