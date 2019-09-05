Белотти считает, что Италия могла забить Армении больше трех мячей

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти прокомментировал победу над командой Армении (3:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. На счету форварда дубль.

— Представлять Италию — лучшее, что может быть, это многое значит для меня, — цитирует Rai Sport форварда. — Доволен тем, как проходит сезон, и нашей квалификационной кампанией к Евро-2020. Я должен делать все, что говорит тренер, чтобы показать, что могу сделать на поле.

Получилось тяжелое начало, так как Армения была очень агрессивной, поле не в лучшем состоянии, а сезон у них начался некоторое время назад. Постепенно наладили контроль, могли забить больше.

Армения — Италия

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира