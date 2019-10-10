Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Форвард «Интера» забил 50-й мяч в 83 играх за национальную команду.

Это рекорд для сборной Бельгии, Лукаку лидирует по этому показателю с большим отрывом. Второе место делят Бернард Форхоф, Пауль ван Химст и Эден Азар, у которых по 30 мячей.

Лукаку — 64-й футболист в истории футбола, достигший отметки в 50 голов. Рекорд удерживает иранец Али Даеи (109), вторым идет португалец Криштиану Роналду (93, рекорд для действуюших игроков).