Азар и Лукаку в составе сборной Бельгии на матчи с Россией и Кипром

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом объявил состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020. 21 марта Бельгия сыграет с Россией, 24-го – со сборной Кипра.
Всего в списке числится 28 футболистов:
Вратари: Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Кун Кастелс ("Вольфсбург", Германия), Матз Селс ("Страсбур", Франция);
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Фертонген (оба - "Тоттенхэм", Англия), Томас Фермален ("Барселона", Испания), Дедрик Боята ("Селтик", Шотландия), Джейсон Денайер ("Лион", Франция), Тома Менье ("ПСЖ", Франция), Тимоти Кастань ("Аталанта", Италия), Брандон Мехеле ("Брюгге");
Полузащитники: Янник Феррейра-Карраско ("Далянь Ифан", Китай), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон", Англия) Аднан Янузай ("Реал Сосьедад", Испания), Мусса Дембеле ("Гуанчжоу Фули", Китай), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Юри Тилеманс ("Лестер", Англия), Насер Шадли ("Монако", Франция), Деннис Прат ("Сампдория", Италия), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия);
Нападающие: Эден Азар ("Челси", Англия), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Англия), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба - "Кристал Пэлас", Англия), Дивок Ориги ("Ливерпуль", Англия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Леандро Троссард ("Генк").
📝 This is our squad list!– Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 15 марта 2019 г.
🔜 #BELRUS & #CYPBEL
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- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Сборная России (футбол)
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Тоттенхэм
- Кристал Пэлас
- Ливерпуль
- Лион
- Сампдория
- Селтик
- Наполи
- Брюгге
- Боруссия Менхенгладбах
- Вулверхэмптон
- Сборная Бельгии (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Генк
- Лестер
- Ромелу Лукаку
- Монако
- Вольфсбург
- Эден Азар
- Реал Сосьедад
- Томас Фермален
- сборная Кипра
- Аталанта
- Роберто Мартинес
- Аднан Янузай
- Тибо Куртуа
- Симон Миньоле
- Тоби Алдервейрелд
- Ян Фертонген
- Джейсон Денайер
- Дедрик Боята
- Тома Менье
- Дрис Мертенс
- Янник Феррейра-Карраско
- Кристиан Бентеке
- Дивок Ориги
- Насер Шадли
- Торган Азар
- Миши Батшуайи
- Матз Селс
- Юри Тилеманс
- Гуанчжоу Фули
- Страсбур