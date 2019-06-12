Артем Дзюба – об АПЛ: "Время покажет. А сейчас хочу просто поехать на рыбалочку"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба после матча отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0) ответил на вопрос о том, перейдет ли в английский клуб летом.

– Шесть очков в матчах отбора на Евро взяли, чемпионство у вас есть, теперь – в АПЛ?

– Слушайте, время покажет. Дайте мне сейчас дух перевести. Сейчас просто хочу с братьями, с папой, с лучшими друзьями поехать на рыбалочку. Два дня просто ничего не делать. Потом – восемь-девять дней пауза, а затем – новый сезон. Посмотрим, как все будет. Сейчас просто хочу порадоваться тому, что набрали шесть очков. Нам еще предстоит долгий путь. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира