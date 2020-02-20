Аноним угрожает минированием стадиона в Санкт-Петербурге во время Евро-2020

Анонимный вымогатель прислал угрозы в преддверии чемпионата Европы-2020, сообщает «Фонтанка».

Письмо с требованиями пришло 20 февраля на почту Василеостровского районного суда Петербурга.

— Подумываю повременить пока с использованием IP-телефонии и телефонии, зарегистрированной на бабу Машу из Вологды, а ограничиться электронной почтой при минированиях до июня, — говорится в письме. — Как заявлялось ранее — крепитесь, люди, скоро лето, начнётся Евро 2020, тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит, школота пусть отдохнет, а судьи поработают.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля. Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.