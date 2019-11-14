Англия проводит свой 1000-й международный матч

Отборочный матч чемпионата Европы против Черногории, который пройдет 14 ноября в Лондоне, стал для сборной Англии 1000-м по счету.

Свою первую игру англичане провели 30 ноября 1872 года против сборной Шотландии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира