Англия проводит свой 1000-й международный матч
22:50
Отборочный матч чемпионата Европы против Черногории, который пройдет 14 ноября в Лондоне, стал для сборной Англии 1000-м по счету.
Свою первую игру англичане провели 30 ноября 1872 года против сборной Шотландии. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
??? England arrive for 1,000th international ?#EURO2020 | @England pic.twitter.com/xHkauccHSr— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 14 ноября 2019 г.
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