Алексей Сорокин сообщил, что в Санкт-Петербурге будет фан-зона во время Евро-2020

Во время Евро-2020 в Санкт-Петербурге будет фан-зона, сообщил гендиректор оргкомитета турнира в России Алексей Сорокин.

— Есть понимание, в какой части Санкт-Петербурга будет находиться фан-зона?

— Фан-зона в Петербурге точно будет, место уже отобрано — это Конюшенная площадь, - цитируют Сорокина "Известия". - Но в этом вопросе не хочется забегать вперед. Возможно, у нас будет ряд сюрпризов.

Матчи Евро-2020 пройдут в 12 городах 11 стран Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.