Алексей Сорокин: «Санкт-Петербург продолжает готовиться к Евро и финалу ЛЧ-2021»

Санкт-Петербург продолжает подготовку к проведению матчей финальной части чемпионата Европы-2020 и финала Лиги чемпионов-2021, сообщил генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

— С нашей стороны мы видим волю всех участников продолжать организацию ЕВРО, у нас никаких колебаний нет на этот счет, — цитирует «РИА Новости» Сорокина. — Мы продолжаем работу по организации мероприятий. Про нас нет разговора, нет повода для каких-то успокоений или колебаний. Мы продолжаем готовиться теперь сразу к двум мероприятиям — матчам финальной части ЕВРО-2020 и финалу Лиги чемпионов. Все необходимые документы готовятся заинтересованными сторонами, уверен, что они будут направлены в УЕФА в срок.

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, однако турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Финал Лиги чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге должен состояться в мае следующего года.