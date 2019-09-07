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39-летний Эмре Белезоглу проводит 100-й матч за сборную Турции

23:07

Полузащитник «Фенербахче» Эмре Белезоглу вышел в стартовом составе сборной Турции на матч отборочного турнира Евро-2020 против Андорры. Для 39-летнего хавбека эта игра стала сотой в составе национальной команды.

Первый матч за Турцию Эмре провел в 2000-м году.

Эмре стал пятым турком, сумевшим достичь отметки в 100 игр за национальную команду. Помимо него ими стали вратарь Рюштю Речбер (120), нападающий Хакан Шюкюр (112), защитник Бюлент Коркмаз (102) и полузащитник Арда Туран (100).

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