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Полузащитник сборной Финляндии может продолжить карьеру в Англии

10:15
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Полузащитник сборной Финляндии и «Рейнджерс» Глен Камара может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 25-летним футболистом интересуется «Уотфорд», который ищет варианты для усиления состава после выхода в АПЛ.

В сезоне-2020/21 Камара провел 51 матч за «Рейнджерс», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9704889/Watford-showing-signing-Rangers-midfielder-Glen-Kamara.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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