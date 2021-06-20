Полузащитник сборной Финляндии может продолжить карьеру в Англии
10:15
Полузащитник сборной Финляндии и «Рейнджерс» Глен Камара может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 25-летним футболистом интересуется «Уотфорд», который ищет варианты для усиления состава после выхода в АПЛ.
В сезоне-2020/21 Камара провел 51 матч за «Рейнджерс», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9704889/Watford-showing-signing-Rangers-midfielder-Glen-Kamara.html
Читайте также
Салихова ответила на слова Аленичева про Дзюбу в сборной: «Теперь-то всем понятно, почему у него не получилось?»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю