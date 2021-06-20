Полузащитник сборной Финляндии может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник сборной Финляндии и «Рейнджерс» Глен Камара может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 25-летним футболистом интересуется «Уотфорд», который ищет варианты для усиления состава после выхода в АПЛ.

В сезоне-2020/21 Камара провел 51 матч за «Рейнджерс», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.