«Арсенал» не хочет покупать игрока «Лацио» Корреа
14:04
«Арсенал» не интересуется игроком «Лацио» Хоакином Корреа, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Ранее сообщалось, что «Лацио» просит за игрока от 40 до 50 миллионов евро.
В минувшем сезоне Корреа провел 38 матчей за «Лацио», в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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