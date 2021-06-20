«Арсенал» не хочет покупать игрока «Лацио» Корреа

«Арсенал» не интересуется игроком «Лацио» Хоакином Корреа, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Лацио» просит за игрока от 40 до 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Корреа провел 38 матчей за «Лацио», в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.