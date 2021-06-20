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Кейн отреагировал на слухи о своем уходе из «Тоттенхэма»

09:58
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Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн отреагировал на слухи о том, что он может сменить клуб в летнее трансферное окно.

«Сейчас я полностью сфокусирован на работе со сборной, пытаюсь помочь ей добиться успеха на Евро-2020. Я понимаю СМИ, сейчас есть слухи, но в данный момент я сконцентрирован только на сборной», — приводит The Guardian слова Кейна.

В сезоне-2020/21 Кейн провел 49 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 33 гола и 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего англичанина в 120 миллионов евро. 11 июня сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить форварду контракт на 5 лет.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/jun/19/harry-kane-hits-back-at-doubters-after-second-sluggish-england-display

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Иван Торопцев все материалы автора
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