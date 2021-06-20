Кейн отреагировал на слухи о своем уходе из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн отреагировал на слухи о том, что он может сменить клуб в летнее трансферное окно.

«Сейчас я полностью сфокусирован на работе со сборной, пытаюсь помочь ей добиться успеха на Евро-2020. Я понимаю СМИ, сейчас есть слухи, но в данный момент я сконцентрирован только на сборной», — приводит The Guardian слова Кейна.

В сезоне-2020/21 Кейн провел 49 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 33 гола и 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего англичанина в 120 миллионов евро. 11 июня сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить форварду контракт на 5 лет.