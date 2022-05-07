Наумов предрек падение результатов «Челси» после продажи клуба

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о продаже «Челси» группе собственников во главе с Тоддом Боли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

«Абрамович очень многого достиг с «Челси» — выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Англии. Он очень много вкладывался в клуб. Когда меняется владелец, это всегда ведет к хаосу и неразберихе. Не думаю, что станет хуже. Результаты упадут, поскольку вслед за хозяином придет новый менеджмент. Со временем клуб поднимется, но какое-то падение безусловно будет Насколько я понимаю, все деньги от продажи клуба поступят на замороженный счет. Значит, Абрамович их не получит. Получается, их просто отобрали. Это беспредел и бандитизм!», — сказал Наумов «СЭ».

Предполагаемые новые владельцы вложат 1,75 миллиарда фунтов стерлингов в клуб. Эти деньги будут распределены на стадион «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и «Кингсмедоу», а также дальнейшее финансирование фонда «Челси».

Ожидается, что продажа будет завершена в конце этого месяца при условии получения всех необходимых разрешений.