Канте и Жоржиньо пропустят матч с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что полузащитники Н'Голо Канте и Жоржиньо пропустят матч 36-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вулверхэмптоном».

«Канте не успевает восстановиться, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Жоржиньо тоже выбыл. Хадсон-Одои и Чилуэлл по-прежнему отсутствуют. Эти игроки пропустят игру».

Также тренер высказался о нападающем команды Ромело Лукаку.

«Лукаку — большой игрок. Он не вышел в игре с «Эвертоном», потому что у нас было всего три замены, и, к сожалению, мы использовали одну в перерыве, заменив Жоржиньо. В противном случае была огромная вероятность, что мы сделали бы те же замены, что и во встрече с «Вест Хэмом», когда на поле появились Лукаку, Пулишич и Зиеш. Ромелу очень хорошо тренировался, поэтому, возможно, он выйдет завтра в стартовом составе», — сказал он.

Встреча «Челси» — «Вулверхэмптон» состоится сегодня, 7 мая. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 35 туров АПЛ «Челси» набрал 66 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» с 49 баллами располагается на восьмой позиции.