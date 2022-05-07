В Госдуме назвали историю с продажей «Челси» уроком для Абрамовича: «Нужно инвестировать в Россию»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продажу лондонского «Челси» бизнесменом Романом Абрамовичем группе американских собственников во главе с Тоддом Боли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

«Это урок. Мы всегда говорили, что деньги надо тратить в России. Тем олигархам, которые зарабатывают в нашей стране, хотят развивать спорт, надо вкладываться на нужды российских спортсменов, клубов. Огромное количество наших атлетов нуждаются в таких крутых инвестициях, которые могут предложить такие прогрессивные инвесторы, как Роман Абрамович. Эта история — очень хороший урок и для иностранных инвесторов. Думаю, они задумаются, стоило ли так поступать с российскими предпринимателями. Если Абрамович вдруг сможет вывести деньги из заблокированного счета, будем надеяться, что он их потратит на благо российского спорта, искусства или чего-либо еще», — сказал Свищев «СЭ».

Абрамовичу на заблокированный британский счет поступит сумма в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Для вывода средств необходимо одобрение британского правительства. По словам Абрамовича, все деньги будут направлены на благотворительность.