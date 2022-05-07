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В Госдуме назвали историю с продажей «Челси» уроком для Абрамовича: «Нужно инвестировать в Россию»

В Госдуме назвали историю с продажей «Челси» уроком для Абрамовича
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продажу лондонского «Челси» бизнесменом Романом Абрамовичем группе американских собственников во главе с Тоддом Боли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

«Это урок. Мы всегда говорили, что деньги надо тратить в России. Тем олигархам, которые зарабатывают в нашей стране, хотят развивать спорт, надо вкладываться на нужды российских спортсменов, клубов. Огромное количество наших атлетов нуждаются в таких крутых инвестициях, которые могут предложить такие прогрессивные инвесторы, как Роман Абрамович. Эта история — очень хороший урок и для иностранных инвесторов. Думаю, они задумаются, стоило ли так поступать с российскими предпринимателями. Если Абрамович вдруг сможет вывести деньги из заблокированного счета, будем надеяться, что он их потратит на благо российского спорта, искусства или чего-либо еще», — сказал Свищев «СЭ».

Абрамовичу на заблокированный британский счет поступит сумма в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Для вывода средств необходимо одобрение британского правительства. По словам Абрамовича, все деньги будут направлены на благотворительность.

Логотип &laquo;Челси&raquo;. «Челси» объявил о договоренности по продаже клуба американскому бизнесмену

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
ФК Челси
Дмитрий Свищев
Роман Абрамович
8
3
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 35 11 7 17 41-52 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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