«Челси» официально объявил о договоренности по продаже клуба американскому бизнесмену

«Челси» на официальном сайте подтвердил, что были согласованы условия приобретения клуба группой собственников во главе с Тоддом Боли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

«Из общей суммы инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100 процентов на благотворительные цели, как ранее говорил Роман Абрамович. Для перевода средств с замороженного банковского счета в Великобритании потребуется одобрение правительства страны», — говорится в заявлении.

Предполагаемые новые владельцы вложат 1,75 миллиарда фунтов стерлингов в клуб. Эти деньги будут распределены на стадион «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и «Кингсмедоу», а также дальнейшее финансирование фонда «Челси».

Ожидается, что продажа будет завершена в конце этого месяца при условии получения всех необходимых разрешений.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб могут исключить из розыгрыша чемпионата Англии следующего сезона, если у клуба не появится новый владелец до 8 июня.