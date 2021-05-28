Гвардиола заявил, что не покинет «Манчестер Сити» при любом исходе финального матча ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов с «Челси» заявил, что не покинет свой клуб при любом исходе игры.

«Я останусь в «Манчестер Сити». Я уверен, что бы ни случилось завтра, победа или поражение в финале не изменит моего будущего», — сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет предложить испанскому специалисту место главного тренера каталонского клуба.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится завтра, 29 мая, в Порту. Начало — в 22.00 (мск).