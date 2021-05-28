Клопп прокомментировал переход защитника «Лейпцига» Конате в «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход в команду защитника «Лейпцига» Ибраима Конате.
«Я очень рад, что мы смогли получить такого качественного футболиста, как Ибраима. Я уже давно за ним слежу, еще с момента, когда впервые смог оценить его потенциал во времена его выступлений в «Сошо». После проблем, которые мы испытали в центре защиты в прошлом сезоне, стало очевидным, что именно эта зона нуждается в укреплении. Замечу, что Нэйтан Филлипс, Рис Уильямс и Озан Кабак отлично справились со своей работой.
Покупая Конате, мы получаем игрока, который добавит качества нашей защите, у которой это качество уже есть. Физические показатели Ибраима просто невероятны, он быстр, силен, умеет доминировать в воздухе. Он провел более 90 матчей за «Лейпциг», и провел бы еще больше, если бы не проблемы со здоровьем. У него уже есть опыт выступлений в Лиге чемпионов в матчах, когда игроки чувствуют невероятное давление. Конате — 22-летний парень, которому еще есть, куда расти, у него огромный потенциал. С нами он может стать еще более сильным», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.
«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Конате сегодня, 28 мая. Игрок прибудет в расположение клуба 1 июля.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/435628-liverpool-agree-deal-to-sign-ibrahima-konate-from-rb-leipzig
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