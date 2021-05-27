Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает вопрос возвращения Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера, сообщает AS. На данный момент испанский специалист руководит «Манчестер Сити».

По данным источника, 30 мая Лапорта планирует связаться с Гвардиолой, чтобы обсудить вопрос его возвращения в каталонский клуб. 29 мая «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в финале Лиги чемпионов.

Напомним, 50-летний Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Вместе с клубом он выиграл 14 трофеев.