Фред: «Я думал, что Украина расистская страна, но страдать начал в Англии»

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Фред, который на данный момент выступает за «Манчестер Юнайтед», рассказал о проблеме расизма в футболе.

Полузащитник отметил, что в Англии страдал от оскорблений на расовой почве сильнее, чем в Украине. Фред вспомнил об эпизоде, случившемся в матче с «Манчестер Сити» в 2019 году. В той встрече бразильца закидали зажигалками и прочими предметами, когда он подавал угловой. А один из болельщиков изображал обезьяньи жесты, указывая на игрока.

«Я думал, что Украина расистская страна, но в ней у меня не было проблем. В Англии я начал страдать. Для меня этот момент ничего не изменил, так как в нашем обществе всегда остается расизм. Это плохо, но мы должны этому противостоять. Этот парень проявил расизм по отношению ко мне, и я не мог его ударить. Нужно уметь справляться с эмоциями», — цитирует Фреда Globo Esporte.

В прошлом сезоне АПЛ Фред участвовал в 10 матчах, забив 1 гол.