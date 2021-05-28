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Фред: «Я думал, что Украина расистская страна, но страдать начал в Англии»

20:52
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Бывший игрок донецкого «Шахтера» Фред, который на данный момент выступает за «Манчестер Юнайтед», рассказал о проблеме расизма в футболе.

Полузащитник отметил, что в Англии страдал от оскорблений на расовой почве сильнее, чем в Украине. Фред вспомнил об эпизоде, случившемся в матче с «Манчестер Сити» в 2019 году. В той встрече бразильца закидали зажигалками и прочими предметами, когда он подавал угловой. А один из болельщиков изображал обезьяньи жесты, указывая на игрока.

«Я думал, что Украина расистская страна, но в ней у меня не было проблем. В Англии я начал страдать. Для меня этот момент ничего не изменил, так как в нашем обществе всегда остается расизм. Это плохо, но мы должны этому противостоять. Этот парень проявил расизм по отношению ко мне, и я не мог его ударить. Нужно уметь справляться с эмоциями», — цитирует Фреда Globo Esporte.

В прошлом сезоне АПЛ Фред участвовал в 10 матчах, забив 1 гол.

Дополнительная информация:

https://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/noticias-selecao-brasileira-fred-meia-manchester-united-entrevista-guerra-doping-racismo.ghtml

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