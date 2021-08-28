Гвардиола: «Возвращение Роналду пойдет только на пользу АПЛ»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Не стану говорить, что расстроился из-за его трансфера в «МЮ». У нас и так исключительный состав. С той поры, что я нахожусь во главе «Манчестер Сити», всегда благодарю руководство за лучших игроков. Мы не грустим.
Возвращение Роналду пойдет только на пользу АПЛ, это хорошие для всех нас новости», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» был готов предложить Роналду контракт до окончания сезона-2022/2023.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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