Гвардиола: «Возвращение Роналду пойдет только на пользу АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Не стану говорить, что расстроился из-за его трансфера в «МЮ». У нас и так исключительный состав. С той поры, что я нахожусь во главе «Манчестер Сити», всегда благодарю руководство за лучших игроков. Мы не грустим.

Возвращение Роналду пойдет только на пользу АПЛ, это хорошие для всех нас новости», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» был готов предложить Роналду контракт до окончания сезона-2022/2023.