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Клопп: «Я получил столько писем от болельщиков, что останусь в «Ливерпуле» до 2028-го, если отвечу на все»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о письмах, которые получил от болельщиков команды. Тренер признался, что был растроган содержанием некоторых посланий.

Ранее специалист заявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. Он возглавляет команду с 2015 года.

«За последние несколько месяцев я получил так много писем. Если я отвечу на все, то останусь здесь до 2028 года, поэтому прошу прощения за то, что не ответил каждому. Некоторые из этих писем я читал со слезами на глазах, узнав, что клуб значил для некоторых людей. То, как мы к этому отнеслись, сделало нас счастливыми. У нас особые болельщики, и последние девять лет мы много значили для них. Я очень рад этому», — приводит ВВС слова Клоппа.

Под руководством 56-летнего тренера «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. На данный момент красные занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 79 очков в 37 матчах.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 27 7 3 93-33 88
2
 Арсенал 37 27 5 5 89-28 86
3
 Ливерпуль 37 23 10 4 84-41 79
4
 Астон Вилла 37 20 8 9 76-56 68
5
 Тоттенхэм 37 19 6 12 71-61 63
6
 Челси 37 17 9 11 75-62 60
7
 Ньюкасл 37 17 6 14 81-60 57
8
 МЮ 37 17 6 14 55-58 57
9
 Вест Хэм 37 14 10 13 59-71 52
10
 Брайтон 37 12 12 13 55-60 48
11
 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
12
 Кр. Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
13
 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50-63 46
14
 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
15
 Эвертон 37 13 9 15 39-49 42
16
 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17
 Нот. Форест 37 8 9 20 47-66 29
18
 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19
 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20
 Шеффилд Юн. 37 3 7 27 35-101 16
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Арсенал – Эвертон
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Брентфорд – Ньюкасл
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Брайтон – МЮ
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Бернли – Нот. Форест
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Челси – Борнмут
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Коул Палмер

Челси

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Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

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П
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Олли Уоткинс

Астон Вилла

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

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И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

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Рис Джеймс

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Родри

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Манчестер Сити

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