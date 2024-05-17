Клопп: «Я получил столько писем от болельщиков, что останусь в «Ливерпуле» до 2028-го, если отвечу на все»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о письмах, которые получил от болельщиков команды. Тренер признался, что был растроган содержанием некоторых посланий.

Ранее специалист заявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. Он возглавляет команду с 2015 года.

«За последние несколько месяцев я получил так много писем. Если я отвечу на все, то останусь здесь до 2028 года, поэтому прошу прощения за то, что не ответил каждому. Некоторые из этих писем я читал со слезами на глазах, узнав, что клуб значил для некоторых людей. То, как мы к этому отнеслись, сделало нас счастливыми. У нас особые болельщики, и последние девять лет мы много значили для них. Я очень рад этому», — приводит ВВС слова Клоппа.

Под руководством 56-летнего тренера «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. На данный момент красные занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 79 очков в 37 матчах.