Палмер признан лучшим молодым игроком сезона в АПЛ
Атакующий полузащитник «Челси» Поул Палмер получил приз лучшему молодому игроку сезона в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
В текущем сезоне 22-летний игрок сыграл в 33 матчах, в которых забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.
Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» летом прошлого года за 47 миллионов евро, подписав соглашение до 2030 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|27
|7
|3
|93-33
|88
|
2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89-28
|86
|
3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84-41
|79
|
4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76-56
|68
|
5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71-61
|63
|
6
|Челси
|37
|17
|9
|11
|75-62
|60
|
7
|Ньюкасл
|37
|17
|6
|14
|81-60
|57
|
8
|МЮ
|37
|17
|6
|14
|55-58
|57
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|37
|12
|12
|13
|55-60
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|- : -
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|- : -
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|- : -
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|- : -
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|- : -
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Родри
Манчестер Сити
|33
|1
|8
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