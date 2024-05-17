Палмер признан лучшим молодым игроком сезона в АПЛ

Атакующий полузащитник «Челси» Поул Палмер получил приз лучшему молодому игроку сезона в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

В текущем сезоне 22-летний игрок сыграл в 33 матчах, в которых забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» летом прошлого года за 47 миллионов евро, подписав соглашение до 2030 года.