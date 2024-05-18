«Саутгемптон» сыграет с «Лидсом» в финале плей-офф за выход в АПЛ

«Саутгемптон» переиграл «Вест Бромвич» в ответном матче 1/2 финала плей-офф чемпионшипа — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Уильям Смоллбоун открыл счет, а затем Адам Армстронг оформил дубль. На последних минутах гости отыграли один мяч — отличился Седрик Кипре.

Первый матч в завершился ничьей — 0:0, поэтому «Саутгемптон» вышел в финал, где встретится с «Лидсом».