Голы Варди и Олбрайтона помогли «Лестеру» обыграть «Норвич»
«Лестер» победил «Норвич» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Англии.
В составе победителей отличились Джейми Варди и Марк Олбрайтон. У хозяев забил Теему Пукки. «Лестер» — соперник «Спартака» по групповому турниру Лиги Европы.
«Астон Вилла» и «Брентфорд» сыграли вничью (1:1). «Брайтон» уступил «Эвертону» (0:2). «Ньюкасл» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2). «Вест Хэм и «Кристал Пэлас» разошлись миром (2:2).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
3-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 2:2 (1:0)
Голы: Пабло Форнальс, 39 (1:0). Галлахер, 58 (1:1). Антонио, 68 (2:1). Галлахер, 70 (2:2).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс (Ярмоленко, 87), Соучек, Райс, Антонио, Бенрама, Боуэн (Лансини, 79).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур (Шлупп, 88), Галлахер, Бентеке, Айю, Заа.
Предупреждение: Райс, 90+1.
Судья: Аттуэлл.
28 августа. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
«Брайтон» — «Эвертон» — 0:2 (0:1)
Голы: Грэй, 41 (0:1). Калверт-Льюин, 58 — с пенальти (0:2).
«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Уэбстер, Гросс, Лаллана (Уэлбек, 60), Биссума, Макаллистер (Велтман, 46), Модер (Ричардс, 73), Мопей, Троссар.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Холгейт, Аллан, Дукуре, Таунсенд, Грэй (Андре Гомеш, 81), Калверт-Льюин (Ивоби, 70), Ришарлисон.
Предупреждения: Биссума, 61. Ришарлисон, 62. Пикфорд, 83.
Судья: Мосс.
28 августа. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
«Астон Вилла» — «Брентфорд» — 1:1 (1:1)
Голы: Тони, 7 (0:1). Буэндия, 13 (1:1).
«Астон Вилла»: Мартинес, Янг (Уоткинс, 79), Таргетт, Туанзебе, Кэш, Конса (Хос, 89), Дуглас Луис, Чуквуемека (Накамба, 63), Ингс, Эль-Гази, Буэндия.
«Брентфорд»: Райя, Янссон, Хенри, Айер, Пиннок, Нергор, Янельт (Баптист, 89), Годдос (Висса, 66), Тони, Канос, Мбеумо (Йенсен, 81).
Предупреждения: Эль-Гази, 50. Тони, 52. Нергор, 60. Кэш, 61. Ингс, 72. Янельт, 75.
Судья: Бэнкес.
28 августа. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
«Норвич» — «Лестер» — 1:2 (1:1)
Голы: Варди, 8 (0:1). Пукки, 44 — с пенальти (1:1). Олбрайтон, 76 (1:2).
«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Ааронс, Уильямс, Маклин, Ле Мелу (Рупп, 74), Кантуэлл, Гилмор (Ида, 79), Пукки (Саджент, 73), Рашица.
«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра (Кастань, 11), Чаглар Сеюнджю, Томас, Олбрайтон, Тилеманс, Амарти, Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 67), Мэддисон (Дьюсбери-Холл, 86), Варди.
Предупреждения: Ле Мелу, 25. Олбрайтон, 69. Кантуэлл, 82.
Судья: Джоунс.
28 августа. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».
«Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон» — 2:2 (0:0)
Голы: Уилсон, 55 (1:0). Эль-Юнусси, 74 (1:1). Сен-Максимен, 90 (2:1). Уорд-Проуз, 90+6 — с пенальти (2:2).
«Ньюкасл Юнайтед»: Вудмен, Фернандес, Ритчи, Шер, Ласкеллес, Альмирон, Уиллок (Фрэйзер, 86), Лонгстафф, Сен-Максимен, Мерфи, Уилсон (Жоэлинтон, 69).
«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Уокер-Питерс, Салису, Ромеу (Диалло, 88), Уорд-Проуз, Ливраменто, Эль-Юнусси, Армстронг, Адамс (Бройя, 71), Дженепо (Редмонд, 58).
Предупреждения: Уокер-Питерс, 30. Шер, 40. Дженепо, 56. Уорд-Проуз, 79. Ласкеллес, 90+5.
Судья: Тирни.
28 августа. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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