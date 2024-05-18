Фоден прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона-2023/24 в чемпионате Англии.

«Получение этой награды — достижение, которым я чрезвычайно горжусь. Английская премьер-лига признается лучшей лигой в мире, и мне приятно быть номинированным вместе со многими другими великолепными игроками, которые провели особенные сезоны в своих клубах. Я хотел бы поблагодарить весь персонал «Сити», тренеров и особенно моих товарищей по команде, потому что без них это было бы невозможно», — приводит слова Фодена пресс-служба клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний хавбек провел 34 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.

Рыночная стоимость Фодена оценивается в 130 миллионов евро по расчетам статистического портала Transfermarkt. Контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.