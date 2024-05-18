Экс-игрок сборной Англии Батчер: «Канчельскис был лучше Аршавина»

Бывший защитник сборной Англии Терри Батчер сравнил Андрея Канчельскиса и Андрея Аршавина. Оба футболиста выступали в чемпионате Англии.

«Сложный вопрос, но, как по мне, Канчельскис был лучше. Он проявил себя и в Шотландии, и в АПЛ, он был потрясающим футболистом. В современном футболе у вингеров нет так много опций на поле, но Канчельскис был невероятен. Он просто проносился мимо соперников в своем темпе и потом забивал. Это одно из самых завораживающих зрелищ, что мне доводилось видеть в футболе», — приводит слова Батчера «РБ Спорт».

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Аршавин играл за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год с перерывами.