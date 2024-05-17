«Ливерпуль» объявил об уходе Алькантары из клуба по окончании сезона-2023/24

Полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара покинет команду ближайшим летом, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

По информации источника, 33-летний испанец уйдет из клуба по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Алькантара выступает за «Ливерпуль» с осени 2020 года. Всего за «красных» он провел 98 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Вместе с командой игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Барселоны» и «Баварии».