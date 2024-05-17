Джеррард — о работе Клоппа в «Ливерпуле»: «Надеюсь, в честь него поставят памятник»

Бывший футболист сборной Англии Стивен Джеррард остался восхищен работой Юргена Клоппа в качестве главного тренера «Ливерпуля».

«Помню, сидел и думал: «Я бы любые деньги отдал и сделал что угодно ради того, чтобы год поиграть в команде Клоппа». Ради всего святого, я надеюсь, что ему поставят памятник. Надеюсь, что он уже почти готов. Считаю, что он заслуживает, чтобы в клубе была его статуя. Если говорить о всех тренерах, которые добились огромных успехов в «Ливерпуле», он окажется в числе лучших», — приводит слова Джеррарда Sky Sports.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под руководством 56-летнего специалиста команда стала чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. Кроме того «красные» дважды завоевали Кубок английской лиги и становились победителями Кубка страны.