АПЛ, третий тур: расписание и результаты матчей
28 августа, суббота
«Манчестер Сити» — «Арсенал» (14:30 мск)
«Астон Вилла» — «Брентфорд» (17:00)
«Брайтон & Хоув» — «Эвертон» (17:00)
«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» (17:00)
«Ньюкасл» — «Саутгемптон» (17:00)
29 августа, воскресенье
«Тоттенхэм» — «Уотфорд» (16:00)
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» (18:30)
Все о событиях в английской премьер-лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Англии — здесь
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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