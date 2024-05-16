«Лидс» разгромил «Норвич» и вышел в финал плей-офф за путевку в АПЛ

«Лидс» дома разгромил «Норвич» в ответном матче полуфинала плей-офф за путевку в АПЛ — 4:0.

У хозяев голы забивали Илия Груев, Джоэл Пиру, Жоржиньо Рюттер и Крисенсио Саммервилл.

Первый матч в Норвиче завершился вничью — 0:0. Таким образом, «Лидс» вышел в финал стыковых матчей за путевку в АПЛ. В другом матче «Саутгемптон» встретится с «Вест Бромвичем» (первая игра — 0:0).