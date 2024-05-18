Фоден признан лучшим игроком сезона в чемпионате Англии
Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком сезона в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт «горожан».
В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний хавбек провел 34 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.
Рыночная стоимость Фодена оценивается в 130 миллионов евро по расчетам статистического портала Transfermarkt. Контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|27
|7
|3
|93-33
|88
|
2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89-28
|86
|
3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84-41
|79
|
4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76-56
|68
|
5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71-61
|63
|
6
|Челси
|37
|17
|9
|11
|75-62
|60
|
7
|Ньюкасл
|37
|17
|6
|14
|81-60
|57
|
8
|МЮ
|37
|17
|6
|14
|55-58
|57
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|37
|12
|12
|13
|55-60
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|- : -
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|- : -
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|- : -
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|- : -
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|- : -
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Родри
Манчестер Сити
|33
|1
|8
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