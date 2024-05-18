Фоден признан лучшим игроком сезона в чемпионате Англии

Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком сезона в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт «горожан».

В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний хавбек провел 34 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.

Рыночная стоимость Фодена оценивается в 130 миллионов евро по расчетам статистического портала Transfermarkt. Контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.