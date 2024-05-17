Почеттино рассказал о стремлении «Челси» войти в топ-6 команд АПЛ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, как важно команде завершить сезон в топ-6 турнирной таблицы.

«Сыграть в еврокубках в следующем сезоне — это важно для игроков, для клуба. Сейчас нужно продолжать работать. Посмотрим, удастся ли нам получить место в еврокубках», — сказал аргентинец на пресс-конференции.

«Челси» (60 очков) поднялся на шестое место в АПЛ, обойдя «Ньюкасл» (57).

В заключительном туре АПЛ «Челси» на своем поле примет «Борнмут». Игра пройдет 19 мая.