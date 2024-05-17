Арне Слот подтвердил, что подписал контракт с «Ливерпулем»

Нидерландский тренер «Фейеноорда» Арне Слот сообщил, что возглавит «Ливерпуль» летом 2024 года.

«Я могу подтвердить, что в следующем сезоне стану новым тренером «Ливерпуля», — цитирует Слота журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что соглашение тренера с английским клубом будет рассчитано до лета 2027 года.

В январе этого года Юрген Клопп, который сейчас возглавляет мерсисайдцев, объявил об уходе из команды по окончании сезона.

После 37 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 79 очков и занимает третье место.

45-летний Слот работает с «Фейеноордом» с 2021 года. После 30 матчей его команда занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от лидирующего ПСВ на 12 очков.