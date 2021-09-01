Пеле обратился к Роналду после его перехода в «МЮ»
Легендарный форвард Пеле обратился к нападающему Криштиану Роналду, перешедшему из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
«Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Будь счастлив, Криштиану», — написал в Пеле в Instagram.
В составе «МЮ» Роналду выступал с 2003 по 2009 год, после чего ушел в «Реал». Португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.
В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и сделал четыре результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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